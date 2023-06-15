Kia выпустит наследника Stinger мощностью более 600 л.с.

Kia официально прекратила выпуск фастбэка Stinger. И хотя EV6 GT считался его преемником, выяснилось, что у корейцев на самом деле другой план. И вскоре они представят новую модель на замену этой модели в своем портфолио.

Как стало известно журналу «ET News», новая модель получит название GT1 и будет позиционироваться в Е-сегменте, а значит, по габаритам окажется немного крупнее Stinger.

Согласно информации инсайдеров, GT1 будет представлять собой полностью электрический автомобиль, построенный на новой платформе под названием eM. «Тележка» должна предоставить инженерам возможность установки в новинку тягового аккумулятора емкостью до 113,2 кВт/ч.

Если эти сведения подтвердятся, то этот показатель будет даже выше, чем у Mercedes Benz EQS, Tesla Model S и других популярных моделей такого же класса. При такой емкости в теории можно рассчитывать на запас хода около 800 километров.

Что касается привода, то он будет основываться на одном или двух электромоторах в зависимости от модификации.

Ожидается, что Kia представит в том числе и «подогретую» версию GT1, мощность которой, по слухам, составит более 600 лошадиных сил (это станет рекордным показателем для марки).

Премьера новой модели популярного в мире корейского автомобильного бренда запланирована на 2025 год.