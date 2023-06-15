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Kia выпустит недорогой кроссовер с запасом хода более 400 км: первые изображения

Сменщик городской модели Soul будет полностью электрическим

Текст: Алексей Шмидт
2025 kia ev4 compact electric suv unofficially joins the ev5 ev6 and ev9 range 8

Корейский автомобильный концерн Kia начал разработку компактного электрического кроссовера EV4 еще в 2021 году. С тех пор прошло больше двух лет, а это значит что проект его подготовки подходит к финальной стадии. Официальных подробностей о новинке пока нет, зато недавно в Сети появились первые наброски того, как она может выглядеть.

2025 kia ev4 compact electric suv unofficially joins the ev5 ev6 and ev9 range 1

Рендеры подготовили независимые дизайнеры с канала «RMD Car». Судя по ним, новый недорогой «паркетник» Kia получит дизайн, пересекающийся с флагманским электрическим вседорожником EV9.

2025 kia ev4 compact electric suv unofficially joins the ev5 ev6 and ev9 range 6

Машине достанется схожее оформление передней части кузова, такие же боковины с широкими пластиковыми накладками.

2025 kia ev4 compact electric suv unofficially joins the ev5 ev6 and ev9 range 5

При этом слегка проглядывающиеся задние фонари выглядят иначе, как и подоконная линия, где реализовано уже вышедшее из моды решение с «парящей крышей». 

Ожидается, что новый Kia EV4 выступит в качестве сменщика модели Soul. Под его капот установят электромотор мощностью 170 лошадиных сил, а также предложат покупателям сразу два варианта тяговых аккумуляторов. Их емкость может составить 58 и 77 кВт/ч, что позволит проезжать на одном заряде от 400 километров. 

В основу кроссовера ляжет платформа E-GMP, на которой будут построены и другие электромобили корейской марки. 

Официальный дебют новинки Kia должен состояться в конце этого – начале следующего года. 

Фото:https://www.youtube.com/watch?v=ohdi3rObI8U

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