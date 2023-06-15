Geely готовится к дебюту очень мощного гибридного седана Galaxy L6

Китайский автомобильный концерн Geely, ранее раскрывший три новых модели, которые войдут в сегмент современных интеллектуальных гибридов Galaxy, готовится представить вторую модель в этом семействе – седан L6. Он присоединится к уже предложенному на китайском рынке кроссоверу L7, а позже к ним добавится еще один «паркетник» с индексом L5.

Официальная премьера Galaxy L6 состоится в ближайшие дни, но как будет выглядеть такая 4-дверка уже известно. Машину несколько раз подлавливали в ходе испытаний, причем совершенно без камуфляжа.

Как видно на фотографиях, новинка Geely в сегменте гибридов получит точно такой же дизайн, что и первенец линейки Galaxy (кроссовер L7). Машине достанутся узкие светодиодные фары и фонари, а также крупный воздухозаборник и закрытая передняя часть радиаторной решетки.

Приводить в движение седан L6 предстоит тому же силовому агрегату, который устанавливается в кроссовер L7. Это силовая установка под названием NordThor Hybrid 8848, работающая на базе полуторалитрового бензинового турбомотора и двух электрических двигателей. Суммарная отдача такой связки в максимальной версии составит впечатляющие 663 лошадиные силы.

Средний расход топлива седана не превысит 5 литров на 100 км, а запас хода составит более 1300 километров.

В продажу Geely Galaxy L6 выйдет в третьем квартале 2023 года. Главным конкурентом на китайском рынке для него станут модели BYD Qin Plus DM-i.