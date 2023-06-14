В России появился очень редкий и самый быстрый спорткар от Volvo

Этот автомобиль создан придворным тюнинг-ателье Volvo. А еще он очень редок, ведь суммарно таких купе было выпущено всего 1500 экземпляров. Двухдверный гибрид, обладающий недюжинной мощностью, недавно ввезли в Россию в количестве нескольких единиц.

Редакция Daily-Motor.Ru обнаружила несколько предложений от параллельных импортеров спорткупе Polestar 1. Один из самых редких автомобилей в гамме Volvo оценен ими в 25 миллионов 915 тысяч рублей.

В основе этой модели лежит «вольвовская» платформа SPA, на которой ранее были построены седан S90 и кроссовер XC90. Кузов машины выполнен по большей части из углеволокна, за счет чего шведским инженерам удалось сделать автомобиль немного легче, чем он выглядит на первый взгляд (2,3 тонны).

Длина Polestar 1 составляет 4586 мм, ширина – 1958 мм, а высота равна 1352 мм. Под капотом установлена гибридная система на базе 2-литровой бензиновой «турбочетверки», сочетающейся с двумя электромоторами.

Суммарная отдача этой связки составляет 608 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, что делает это купе самым мощным автомобилем Volvo.

Разумеется, у этого гибрида есть и хоть и небольшая, но батарея. Ее емкость равна 34 кВт/ч. Этого достаточно для того, чтобы проезжать исключительно на электротяге до 83 километров (по циклу EPA).