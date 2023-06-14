В России появился необычный и очень мощный китайский электрокар

В последнее время на российском рынке появилось множество автомобилей из Китая. В большинстве своем это официальные поставки, но есть и те, что ввозят к нам по параллельному импорту. Одной из них является нестандартный электрокар с очень производительным оснащением.

Машина носит название HiPhi X и представляет собой электромобиль в популярном кузове кросс-вэн. Ее премьера состоялась в начале этого года.

Автором проекта является известный «поднебесный» стартап Human Horizons. Длина автомобиля равна 5200 мм, ширина – 2060 мм, высота – 1600 мм, а размер его колесной базы составляет 3150 мм.

Машина обладает стремительным и обтекаемым дизайном с очень низким лобовым сопротивлением, чтобы демонстрировать отличные дальнобойные характеристики. Одной из главных особенностей в ее экстерьере являются задние двери, каждая из которых состоит из нижней и верхней частей.

Причем нижняя является безрамочной и распашной, то есть открывается против хода движения, тем самым обеспечивая удобный доступ в салон всем пассажирам.

Внутри электрокара HiPhi X может разместиться до шести человек. На торпедо расположено сразу три дисплея, один из которых отвечает за то, чтобы развлекать переднего «седока».

Приводит в движение кросс-вэн сразу два электрических двигателя, суммарно выдающих 598 лошадиных сил. С места до первой «сотни» HiPhi X способен разгоняться всего за 3,9-секунды, а его максимальная скорость составляет 200 километров час. Тяговая батарея на 97 кВт/ч обеспечивает ему дальность хода на одном заряде до 610 километров. Привод – полный.

В Россию поставляют кроссовые минивэны HiPhi X с небольшими перегонными пробегами до 2 тысяч километров. Но стоят они недешево – от 7 миллионов рублей.