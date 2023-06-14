В Германии прокачали роскошный Rolls-Royce Phantom

Компания Rolls-Royce предлагает своим клиентам почти безграничный набор возможностей для персонализации автомобилей, поэтому они редко обращаются с этой целью к сторонним фирмам. Впрочем, на рынке все еще есть несколько тюнинг компаний, которые осмеливаются предлагать собственные модификации для Rolls-Royce. И одна из них — Spofec.

Немецкий бренд показал свой последний проект на базе длиннобазного Phantom Series II. Это автомобиль черного цвета с черными акцентами повсюду за исключением разве что дверных ручек и шильдиков на кузове, которые остались в оригинальной хромированной отделке.

Передний и задний бамперы получили в нижней части небольшие аэродинамические элементы, а на багажнике разместили небольшой спойлер.

Еще одна интересная новинка в лимузине – 24-дюймовые колесные диски, которые, несмотря на свой размер смотрятся как нельзя кстати. Пневматическая подвеска занижена примерно на 40 мм, однако способна возвращаться в нормальное состояние на высоких скоростях.

Но, пожалуй, самое большое изменение в этом «Роллс-Рейс» произошло под капотом. Отныне там работает не 6,75-литровый V12 мощностью 574 лошадиных силы в стандартной версии, а его форсированная версия до 685 л.с. За счет увеличившейся отдачи тюнерам из Spofec удалось улучшить время разгона лимузина от 0 до 100 километров в час на 0,3 секунды (с 5,4 до 5,1-секунды).