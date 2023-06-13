Очень редкую Alpina хотят продать дороже 11 млн. рублей

BMW 8er первого поколения – это автомобиль, который можно увидеть на дорогах очень редко. В наши дни, даже в плохом состоянии, цены на это классическое купе чрезвычайно высоки, но в случае с некоторыми Alpina они и вовсе могут достигать непостижимых сумм.

Один из таких автомобилей выстаивали на продажу в Швейцарии. Автомобиль 850i начал свою жизнь как обычный BMW, но впоследствии превратился в Alpina B12. Немецкое тюнинг-ателье выпустило всего 97 единиц таких спорткупе, только один из которых был выкрашен в особый синий цвет.

Именно его сейчас собираются продать за сумму в 119 тысяч 900 швейцарских франков или 11 миллионов 110 тысяч рублей по текущему курсу, что можно назвать невероятной суммой для автомобиля с пробегом в 154 тысячи километров.

Спортивное купе оснащено 5-литровым атмосферным мотором V12, выдающим 350 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента. Мощность передается на задние колеса через 4-диапазонную автоматическую трансмиссию фирмы ZF.

Внешне эта Alpina отличается от обычного BMW 8er наличием дополнительных сплиттеров спереди и сзади, а также оригинальных дисков от ателье, графики на кузове и эмблем снаружи и внутри.

В объявлении утверждается, что машина находится в хорошем состоянии, а ее цена обуславливается как этим фактором, так и уникальностью цветовой палитры кузова.