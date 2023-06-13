Новая Lada Oka? Мы узнали, как она может выглядеть

Вслед за возродившимися «Москвичами», а также планами по выпуску современных автомобилей «Волга», в России не исключают возможность появления в продаже и новой Lada Oka. По крайней мере сегодня с таким заявлением выступили в Минпромторге.

Разумеется, никаких подробностей о том, что это будет за проект и будет ли он вообще, пока нет. Поэтому мы решили немного узнать о том, что о нем думает нейросеть, попросив ее показать, как могла бы выглядеть возрожденная Lada Oka.

Судя по сгенерированному изображению (изображение ниже), искусственный интеллект уверен, что новая «Ока» будет не хэтчбеком, как в оригинале, а компактным кроссовером.

Дизайн машины выглядит очень футуристичным и немного напоминает концепты электрических кроссоверов от китайских автомобильных компаний. Совпадение? Не думаем.

Возможностей и планов создать собственную «Оку» у «АвтоВАЗа» сейчас нет, а значит если такая машина и появится, то практически наверняка будет результатом бейдж-инжиниринга одной из моделей «поднебесного» автопрома.

Напомним, оригинальная «Ока» начала сходить с конвейера в 1987 году. За 20-летнюю историю производства машина несколько раз переживала процедуру модернизации, но она не привносила никаких изменений в ее внешний облик.

В конечном счете дизайн машины сильно устарел, а в 2008 году «АвтоВАЗ» принял решение, что выпускать ее больше экономически нецелесообразно и отказался от «Оки» в пользу более перспективных Lada Granta и Lada Kalina.