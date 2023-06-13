Самый дешевый купе-кроссовер Toyota: раскрыты подробности

Не так давно компания Suzuki выпустила в продажу новый купеобразный кроссовер Fronx, который оказался самым дешевым кросс-купе в мире с ценой, эквивалентной 750 тысячам рублей. Впрочем, вскоре у этой модели появится аналог, который подготовит Toyota.

С учетом переплаты за бренд стоимость «паркетника» с покатой линией крыши от этой японской компании практически наверняка будет выше, чем в случае с «Сузуки», но все же должна уложиться в отметку до 1 миллиона рублей по текущему курсу.

Сейчас такой автомобиль проходит под наименованием SUV Coupe. В его основу ляжет та же платформа, на которой был построен Suzuki Fronx (на фото выше).

Несмотря на общую «тележку» автомобили будут отличаться внешне. Новинке Toyota должен достаться дизайн передней части, заимствованный у Urban Cruiser Hyryder, а также корма, которой поделится с ней Yaris Cross.

О технической стороне нового бюджетного кросс-купе Toyota информации пока нет, но ходят слухи, что такой автомобиль предложат покупателям с литровым 3-цилиндровым бензиновым «наддувным» двигателем Boosterjet и 1,2-литровым атмосферником Dualjet, которые войдут в состав мягко-гибридной системы производства Suzuki.

Мощность первого составит 100 лошадиных сил и 147 Нм, тогда как второго 90 л.с. и 113 Нм. Список трансмиссий включит в себя 5-скоростную МКПП, 6-диапазонный «автомат», а также роботизированную коробку передач.

Дата премьеры самого недорогого купеобразного кроссовера в линейке «Тойота» пока не раскрывается, но индийские СМИ пишут, что его должны показать и начать продавать в течение 2023 года.