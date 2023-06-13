В России появился самый мощный пикап в мире

Российский рынок обзавелся очередной новой моделью, ввезенной по схеме параллельный импорт. Причем далеко не простой. Это самый мощный пикап в мире, выпускающийся серийно. Его производство ведется в США.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в продажу в России поступил лимитированный грузовик RAM 1500 TRX. Экстремальный заряженный пикап обладает внушительными габаритами, а также может похвастать наличием впечатляющих характеристик для своего сегмента.

Приводит в движение такие машины легендарный компрессорный 6,2-литровый мотор V8 Hemi, выдающий 712 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. Это самый высокий показатель мощности для серийных пикапов в мире.

Несмотря на массу в более чем 3 тонны, с места до первой «сотни» RAM 1500 TRX способен разгоняться всего за 4,5-секунды, а его максимальная скорость составляет 190 километров в час.

Помимо выдающихся динамических показателей спецверсия TRX обладает еще и улучшенными внедорожными качествами. Всё благодаря модернизированной раме и ходовой части, которые заметно отличаются от простого RAM 1500.

Так, к примеру, вариант TRX обладает увеличенным до 300 мм дорожным просветом, усиленной подвеской, «зубастой» резиной и специальным режимом езды по бездорожью под названием Baja.

Ввезенные из США пикапы RAM 1500 TRX оценены импортерами в 16 миллионов 590 тысяч рублей. Для сравнения, в самой Америке за них просят чуть более 70 тысяч долларов или около 6 миллионов рублей по текущему курсу.