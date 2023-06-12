Самый дешевый купе-кроссовер в мире за 750 тысяч рублей бьет рекорды продаж

Компания Suzuki отчиталась об успехах своего нового купеобразного кроссовера Fronx, премьера которого состоялась в конце апреля. Согласно информации, опубликованной пресс-службой японского автопроизводителя, за первый месяц продаж его новинка разошлась тиражом почти в 10 тысяч экземпляров, что сделало ее самым популярным кроссовером Suzuki на индийском рынке в мае.

Напомним, кроссовер Fronx носит статус глобальной модели, но пока выпускается и продается только в Индии. Это бюджетное кросс-купе представляет собой приподнятую версию популярного в азиатских странах хэтчбека Suzuki Baleno (такие машины сейчас ввозят и в Россию).

Специально для Fronx инженеры «Сузуки» разработали оригинальные кузовные панели, а также дополнили внешность машины характерным для автомобилей сегмента SUV обвесом в виде неокрашенного пластика.

Длина этого «паркетника» составляет 3995 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1550 мм, а размер колесной базы равен 2520 миллиметрам.

Машина получила практически тот же интерьер, который ранее достался возрожденному и более дорогому кроссоверу Suzuki Grand Vitara, но с некоторыми упрощениями по части использованных материалов.

Новинка Suzuki оснащается двумя вариантами бензиновых двигателей – атмосферным и турбированным. Мощность первого равна 90 л.с., а второго 100 лошадиных сил соответственно. Трансмиссий на выбор сразу три – пятискоростная «механика», «робот» или классический гидротрансформатор (АКПП).

Цены на Suzuki Fronx в Индии стартуют с отметки в 745 тысяч рупий или 750 тысяч рублей по текущему курсу.

В перспективе этот автомобиль может доехать и до России (по параллельному импорту), но только после того, как начнется выпуск его леворульной версии для стран с правосторонним движением.