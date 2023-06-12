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Как будет выглядеть новый кроссовер Lada Vesta SUV: версии нейросети

Несколько вариантов дизайна одной из самых ожидаемых новинок «Лада»

Текст: Алексей Шмидт
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В прошлом году руководство компании «АвтоВАЗ» анонсировало запуск работ над перспективным проектом – кроссовером, построенным на базе отечественной модели Lada Vesta. 

Как будет выглядеть такой автомобиль, разумеется, пока неизвестно, поэтому мы решили спросить об этом одну из популярных нейросетей. И вот что из этого вышло.

Искусственный интеллект выдал нам сразу несколько вариантов дизайна кроссовера Lada Vesta в зависимости от запроса, но все они были плюс-минус одинаковыми. 

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Так, к примеру, нейронная сеть уверена, что новинка «АвтоВАЗа» получит многоугольную радиаторную решетку, узкую оптику, серебристые накладки на бамперах, а также рейлинги на крыше и обвес по периметру кузова, выполненный из неокрашенного пластика.

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Еще один интересный момент – фирменных X-образных выштамповок в отличие от той же Vesta у нее не нет. 

Какими окажутся размеры кроссовера неясно, но ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов намекнул, что автомобиль расположится в пограничье сегментов SUV-B и SUV-C. Таким образом, он будет чуть компактнее таких популярных автомобилей на нашем рынке, как Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. 

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Официальный дебют российского автогиганта должен состояться в ближайшие несколько лет. Ходят слухи, что премьера этой модели запланирована на конец 2024 года, а ее производство стартует в начале 2025-го.

Сколько будет стоить такой автомобиль станет известно по мере приближения к этим датам. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Нейросеть Fusion Brain AI

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