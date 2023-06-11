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В России появился новейший большой внедорожник Toyota

За такие машины просят от 7,9 до 16,5 млн. рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Toyota представила один из крупнейших в своей линейке «вездеходов» в начале прошлого года, а в сентябре начала его выпуск на предприятии в Техасе (США). В Россию такие машины официально не поставлялись, но с недавних пор их начали ввозить «серые» дилеры.

Речь идет о внедорожнике Toyota Sequoia. С переходом в третье поколение эта модель породнилась с Toyota Land Cruiser 300, а также стала полностью гибридной.

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В качестве силовой установки в ней используется безальтернативный вариант под названием i-Force Max (3,5-литровый V6 в паре с электромотором), обеспечивающий этой модели мощность в 443 л.с. и 790 Нм. Трансмиссия – 10-диапазонный «автомат». Привод можно выбрать как задний, так и полный. 

Согласно паспортным характеристикам, расход топлива таких внедорожников Toyota несмотря на высокий вес и большие размеры в среднем составляет всего около 10,7-литров на 100 км.

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В Россию параллельные импортеры ввозят в нескольких вариантах исполнения, включая «топовую» версию Platinum и низкотиражный Limited 4WD.

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Как выяснил Daily-Motor.Ru в ходе мониторинга предложений на крупнейших отечественных классифайдах, цены на новый Toyota Sequoia в России начинаются с отметки в 7 миллионов 900 тысяч рублей и доходят до суммы в 16 миллионов 500 тысяч рублей.  

Источник:Авито

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