Как можно стать владельцем Toyota Land Cruiser 300 за 350 тысяч рублей: интересный способ

Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютировал в 2021 году, сразу став дефицитным, как в Японии, так и за пределами «Страны восходящего солнца». Все это привело к тому, что такие машины оказались очень дорогими, а в нынешних российских реалиях купить такой вездеход и вовсе настоящая проблема.

Впрочем, существует вариант оказаться обладателем Land Cruiser 300 за относительно небольшие деньги. Но подойдет он только владельцам этой модели предыдущего поколения.

Одна из частных китайских компаний опубликовала объявления на «поднебесных» площадках (Alibaba и Aliexpress) о продаже боди-кита, который способен превратить «двухсотку» в визуальную копию современного внедорожника.

Обвес включает в себя оптику, бамперы, радиаторную решетку, иную дверь багажника, а также ряд других элементов экстерьера, которые в совокупности способны частично воспроизвести дизайн LC 300.

Максимальное сходство невозможно, поскольку в таком случае пришлось бы вмешиваться в конструкцию автомобиля, что чревато проблемами с безопасностью. Да и в России подобные вещи законодательно запрещены.

Главный плюс такого обвеса – возможность его установки без так называемых «врезок», а также при желании легкий демонтаж и возвращение машины к прежнему заводскому виду.

Салон, разумеется, останется прежним. Его модернизация дело проблематичное и очень дорогое, да и с улицы его практически не видно.

Обойдется это удовольствие в 350 тысяч рублей. Звучит недешево, но других вариантов стать хоть и фиктивным обладателем за меньшие деньги пока еще никто не придумал.