Новый седан Lada дешевле Vesta: раскрыты подробности

Несколько лет назад компания «АвтоВАЗ» приступила к работам над перспективным проектом некоего седана, который формально является сменщиком Lada Granta. Помимо инженеров тольяттинского автогиганта в нем принимали активное участие специалисты Renault. Более того, машину собирались построить на французской модульной платформе CMF-B.

Весной прошлого года «реношники» ушли из России, попутно разорвав свои отношения с «АвтоВАЗом», но проект автомобиля, который будет дешевле новой Lada Vesta NG, все еще находится в повестке и продолжает обрастать новыми подробностями.

По новой информации, в Тольятти уже определились с названием для нового автомобиля, а также подтвердили, что это будет не только седан, но еще и как минимум универсал (не исключены и их Cross-версии). Все это может говорить о том, что вопреки слухам этот «бюджетник» не заменит «Гранту», а будет продаваться параллельной с ней.

Кроме того, на днях глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что подготовка нового бюджетного семейства приближается к финальной стадии и даже обозначил сроки его дебюта. Новую модель собираются представить уже летом 2024 года, а на конвейер поставить спустя примерно полгода.

Предполагается, что автомобиль, ранее ставший известен в Сети под неофициальным наименованием Lada B-класса, сохранит французскую архитектуру CMF-B, которую инженеры «АвтоВАЗа» ценой колоссальных усилий адаптируют под российские комплектующие.

О стоимости новинки пока говорить рано, но новую Lada Vesta NG «вазовцы» недавно оценили минимум в 1 миллион 239 тысяч 900 рублей.