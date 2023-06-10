В России появился новейший компактный кроссовер BMW

Как известно, компания BMW больше не поставляет свои кроссоверы в Россию по официальным каналам, поэтому эту работу взяли на себя сами дилеры. Одним из последних пополнений в линейке баварского автопроизводителя в нашей стране стал новый компакт-кроссовер X1 2023.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, проанализировав предложения импортеров на крупнейших отечественных классифайдах, в РФ новый X1 предложен как в бензиновой, так и дизельной версиях. Это машины с 1,5- и 2-литровыми моторами, выдающими от 136 до 204 лошадиных сил. Привод можно выбрать как передний, так и полный.

Напомним, премьера нового BMW X1 состоялась совсем недавно. Автомобиль увеличился в размерах. Его длина составила 4400 мм, а колесная база выросла до 2692 мм.

Кроссоверу достался агрессивный и современный внешний облик с высоким капотом, массивной радиаторной решеткой и раскосыми светодиодными фарами.

В салоне автомобиля на передней панели теперь красуется сразу два дисплея, объединенных в общий кластер. Традиционный для BMW селектор коробки передач сменил миниатюрный джойстик, а объем багажного отделения дорос до 540 литров.

За машины 2023 года, которые ввозятся в Россию из Германии, Китая и Южной Кореи, сейчас просят от 5 миллионов 190 тысяч до 8 миллионов рублей в зависимости от выбранной версии.