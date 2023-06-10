ДомойАвтоновости сегодняВ России появился новейший компактный кроссовер BMW

В России появился новейший компактный кроссовер BMW

Начальная модель в гамме баварского автопроизводителя оценена в сумму от 5,1 миллиона рублей

Текст: Алиса Шашкова
Копия JG2w 2048x1366 1

Как известно, компания BMW больше не поставляет свои кроссоверы в Россию по официальным каналам, поэтому эту работу взяли на себя сами дилеры. Одним из последних пополнений в линейке баварского автопроизводителя в нашей стране стал новый компакт-кроссовер X1 2023. 

Как выяснил Daily-Motor.Ru, проанализировав предложения импортеров на крупнейших отечественных классифайдах, в РФ новый X1 предложен как в бензиновой, так и дизельной версиях. Это машины с 1,5- и 2-литровыми моторами, выдающими от 136 до 204 лошадиных сил. Привод можно выбрать как передний, так и полный. 

Копия bfm1 2048x1366 1

Напомним, премьера нового BMW X1 состоялась совсем недавно. Автомобиль увеличился в размерах. Его длина составила 4400 мм, а колесная база выросла до 2692 мм.

Кроссоверу достался агрессивный и современный внешний облик с высоким капотом, массивной радиаторной решеткой и раскосыми светодиодными фарами. 

Копия oe3i 2048x1366 1

В салоне автомобиля на передней панели теперь красуется сразу два дисплея, объединенных в общий кластер. Традиционный для BMW селектор коробки передач сменил миниатюрный джойстик, а объем багажного отделения дорос до 540 литров.

3Wfg 2048x1366 1

За машины 2023 года, которые ввозятся в Россию из Германии, Китая и Южной Кореи, сейчас просят от 5 миллионов 190 тысяч до 8 миллионов рублей в зависимости от выбранной версии. 

Источник:Daily-Motor.Ru

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+