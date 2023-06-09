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Полностью новая «Волга» может выглядеть так

По крайней мере так считает нейросеть

Текст: Алексей Шмидт
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Спустя более года с момента запуска проекта возрожденного «Москвича» в России собрались воскресить еще один знаменитый советский бренд. В последнее время разговоров об этом становится все больше и даже названы ориентировочные сроки – лето 2024 года.

В качестве основы дебютного автомобиля современной Volga планируют задействовать одну из иностранных моделей. Причем, скорее всего, китайскую. 

Разумеется, информации о том, как будет выглядеть первая модель возрожденной «Волги», сейчас нет даже у тех, кто занимается этим проектом. Но мы решили спросить об этом у нейросети. И вот что получилось.

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Искусственный интеллект, взяв за основу множество изображений и фотографий, гуляющих в Сети, продемонстрировал несколько вариантов того, какой он видит новую «Волгу».

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Практически всегда это оказывался крупный седан с характерным дизайном, напоминающим тот, что часто используют «поднебесные» автопроизводители.

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Кроме того, нейросеть не обошла стороной кросс-вариант такой 4-дверки, показав как может выглядеть приподнятый вариант новой «Волги» (изображение ниже).

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Что интересно, его черты сильно напоминают автомобили Volkswagen, которые не так давно собирали на мощностях завода группы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

По слухам, как раз эта площадка может быть перезапущена для производства современных автомобилей «Волга».

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Нейросеть

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