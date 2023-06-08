В Германии со дна реки подняли BMW: он оказался полон грязи и загадок (много фото)

BMW 520i первого поколения пролежал на дне реки в Германии 35 лет, но в какой-то момент на него наткнулся местный рыбак. Он уведомил об этом местную полицию, после чего стражи порядка прибыли на место, где задействовали водолазного робота.

В итоге машину вытащили с помощью крана. Согласно заключению экспертов, автомобиль, выпущенный 1976 году, оказался в воде в период между 1986 и 1989 годами.

За 35 лет пребывания на дне реки баварский седан полностью покрылся грязью и благодаря этому неплохо сохранился.

Это объясняется тем, что грязь выполняла роль своеобразного панциря, защищая кузов машины от кислорода и коррозии.

Но самое интересное в этой находке оказалось не ее состояние, а тот факт, что машина является призраком. У автомобиля сохранился регистрационный знак и оригинальный VIN-номер, благодаря которым полиция собиралась отыскать его владельца. Но не тут-то было.

Выяснилось, что в базах машин с такими данными нет и никогда не существовало. Для поиска информации о ней полицейским пришлось обратиться к общественности и опубликовать фотографии автомобиля.

Впрочем, все может быть гораздо проще. По одной из версий, этим BMW когда-то владели представители местных спецслужб, удалившие всю информацию об автомобиле из баз данных. Это частично объясняет факт попадания баварского седана на дно реки и отсутствие информации об этом происшествии в СМИ.