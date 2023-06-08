Новая «Волга» может встать на конвейер уже через год

В начале июня стало известно о том, что в России могут возродить еще один легендарный советский автомобильный бренд. Наряду с уже воскресшем «Москвичом» в продажу на нашем рынке должна поступить новая «Волга».

Ее выпуск планируют наладить на площадке «ГАЗ», где ранее осуществлялась контрактная сборка автомобилей VW Group.

Согласно новой информации, обнародованной руководителем Министерства промышленности и торговли Денисом Мантуровым, выпуск возрожденной «Волги» в РФ хотят запустить уже через год, то есть ориентировочно к лету 2024-го.

По словам чиновника, давшего короткое интервью журналистам в кулуарах Евразийского конгресса, несколько месяцев уйдет на поиск иностранных партнеров, которые предоставят одну или несколько своих моделей для их ребрендинга в «Волгу», а еще примерно 9 месяцев будет отведено для того, чтобы наладить их производство в России.

Информации о том, автопроизводители каких из стран будут участвовать в выборе исходников для возрождения «Волги», пока нет, но в случае с «Москвичом» окончательным вариантом оказалась компания из Китая (JAC).

Не исключено, что новая «Волга», как и недавно воскресшие «Москвичи», также станет одним из перелицованных «поднебесных» автомобилей. Хотя существует и альтернативный вариант. К примеру, с иранскими машинами.