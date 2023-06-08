Один из самых дешевых и надежных японских кроссоверов начали поставлять в Россию

Компания Nissan долгое время отказывалась от возможности организовать официальные поставки в Россию одного из своих самых недорогих кроссоверов в линейке – «паркетника» Kiks. Но с недавних пор такие автомобили все же начали поступать на наш рынок. Причем их ввоз ведется без участия в этой схеме самого «Ниссана».

Nissan Kiks представляет собой субкомпактный кроссовер с длиной в 4290 мм, шириной – 1760 мм, высотой – 1610 мм, а также колесной базой, растянувшейся на 2619 мм.

На наш рынок поступают автомобили 2023 года выпуска, оснащенные 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 124 лошадиные силы, связку которому составляет вариатор. Привод – передний.

Эта модель Nissan считается одной из самых беспроблемных среди японских кроссоверов. Авторитетное американское агентство J.D.Power оценило ее надежность в 85 баллов из 100 возможных, попутно похвалив за хорошее оснащение и небольшой расход топлива.

Несмотря на то, что на зарубежных рынках Kiks считается чуть ли не самым дешевым SUV из Японии (к примеру, в США за него просят от 20 тысяч 440 долларов или 1,6 млн рублей), в России этот автомобиль оценен заметно дороже.

Дилер, занимающийся ввозом новых Nissan Kiks в РФ, просит за них 2 миллиона 599 тысяч рублей.