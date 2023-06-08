На продажу выставили редкий автодом, о котором мало кто слышал

На аукционе «Bring A Trailer» появился необычный лот – дом на колесах Mauck MSV. Этот автокемпер считается очень редким, поскольку был построен всего в 100 экземплярах. Более того, он настолько малоизвестен, что о нем мало кто слышал даже в среде знатоков такого вида техники.

Выпуском Mauck MSV занималась компания Custom Coach Corporation (штат Огайо, США). Уникальная особенность таких машин – наличие подъемных дверей, а также элементов дизайна, заимствованных у популярных автомобилей.

Так, к примеру, фары в этом кемпере выглядят точно такими же, как в Ford Aeromax, задние фонари взяты у Jeep Grand Cherokee, а «противотуманки» у Dodge Viper.

Приводит в движение необычный автодом 1998 года выпуска двигатель General Motors Vortec V8 мощностью 290 лошадиных сил и 556 Нм, работающий в паре с автоматической трансмиссией.

Самое интересное скрывается внутри этого кемпера, где установлена комфортабельная мебель, отделанная натуральной кожей и деревом. Для приятного времяпрепровождения в жилом пространстве Mauck MSV предусмотрено наличие микроволновой печи, телевизора, а также различной бытовой техники.

Кроме того, машине досталось специализированное офисное оборудование, которое позволяет организовать в ее корме полноценный кабинет.

За поддержание комфортной температуры внутри отвечают автономные климатические установки.

Торги еще не завершены. Последней ставкой на момент публикации этого материала является сумма в 65 тысяч долларов или 5 миллионов 330 тысяч рублей по текущему курсу.