Новейший Kia Sorento впервые показали с нескольких сторон

Компания Kia представила первое поколение модели Sorento в далеком 2002 году. Прошло более 20 лет и корейский автомобильный концерн работает над тем, чтобы обновить четвертую по счету генерацию этого кроссовера.

Официальная премьера новинки запланирована на конец этого года, но как будет выглядеть автомобиль уже плюс-минус известно.

Рендерные изображения рестайлингового Sorento опубликовали независимые дизайнеры из ателье «NYMammoth».

На компьютерной визуализации, основанной на шпионских фотографиях прототипов новых «Соренто», кроссовер Kia предстал в существенно модернизированном виде с пересмотренной передней частью кузова, где появятся вертикальные фары, как у «старшей» модели Telluride, новая радиаторная решетка, а также другой бампер.

Что касается кормы, то там обновленный Sorento ждет появление слегка других светодиодных фонарей, которые в значительной степени будут повторять форму предшественника, но обзаведутся Г-образными половинами вместо простых вертикальных полос.

Незначительным переменам подвергнется также бампер и крышка багажника.

Чего ожидать от интерьера кроссовера пока неизвестно, но ходят слухи, что внутри нового Sorento появится другой экран мультимедийной системы, новый руль и будут использованы более качественные материалы отделки.

Техническая сторона новинки сейчас засекречена. Впрочем, корейские СМИ уверены, что кроссовер сохранит актуальную моторную линейку и, возможно, обзаведется новыми гибридными вариантами.

В Россию Kia Sorento актуального поколения сейчас ввозят «серые» дилеры. Цены на них стартуют с отметки в 3 миллиона 430 тысяч рублей.