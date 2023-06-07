Toyota, Suzuki и Daihatsu показали 3 электрические замены Ford Transit

Компании Toyota, Suzuki и Daihatsu объявили о создании трех «мини-коммерческих фургонов-электрокаров», которые могут стать более компактной альтернативой популярной модели Ford Transit.

Вся троица появится в продаже в Японии до конца этого финансового года (то есть до марта 2024-го). При этом разработка машин для каждой из компаний начнется лишь только после того, как для них будет готова единая модульная платформа.

Версия «батарейного» мини-фургона от Toyota должна получить имя Pixis Van. Suzuki собирается назвать собственный аналог этой модели Every Kei, а Daihatsu – Hijet Cargo.

В «Тойоте» утверждают, что платформа для фургона, который станет основой как для собственной модели компании, так и для новинок Suzuki и Daihatsu, позволит таким автомобилям проезжать на одном заряде до 200 километров.

Проект Toyota, Suzuki и Daihatsu далеко не первый среди тех, что планируется представить в ближайшей перспективе.

Несколько лет назад стало известно, что это трио разрабатывает некий среднемоторный спортивный автомобиль размером с кей-кар. В основу машины ляжет платформа TNGA, а подвеску новинка позаимствует у Toyota Yaris.

Ориентировочная цена бюджетного спорткара составит от 16 до 21 тысячи долларов (1 миллион 300 – 1 миллион 700 тысяч рублей). Сроки его появления в продаже пока не раскрываются.