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На продажу выставили редкую экспортную Lada Nova Combi

За машину собираются выручить 350 тысяч рублей

Текст: Алиса Шашкова
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Внешне этот автомобиль выглядит как обычная вазовская «четверка», но сама машина не так проста, как кажется на первый взгляд. Ее имя – Lada Nova Combi. Такие 5-дверки в свое время отправляли на экспорт в Германию, где они отличались некоторыми деталями от обычных ВАЗ-2104, продававшихся на нашем рынке. 

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Один из универсалов, когда-то колесивших по дорогам Европы, выставили на продажу в Москве. В описании к объявлению говорится следующее:

«Экспортная Lada Nova Combi 1989 года выпуска. Прямиком из Германии. Ввезена в РФ в 94 году. Очень редкая модификация».

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По словам продавца, машина на 80% находится в оригинальном состоянии и сохранила почти все свое заводское оснащение, отличающее ее от простой «четверки»:

«Штатные рейлинги на крыше, красивый велюровый салон, дворники на фарах, наклейки на бортах, складная полка багажника и антенна – все это родное, установлено дилером».

Приводит в движение «Нову Комби» полуторалитровый мотор мощностью 77 лошадиных сил, работающий в паре с 5-скоростной механической трансмиссией. 

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Ценник на машину, пробег которой равен 69 тысячам километров, составляет 350 тысяч рублей, но продавец согласен на разумный торг. 

Источник:Авито
Фото:Автора объявления

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