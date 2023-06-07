Самый маленький и быстрый кроссовер Volvo представили официально

Шведская Volvo провела официальную презентацию нового электрического кроссовера с индексом EX30. Новинка стала наиболее компактной моделью в линейке бренда за всю ее историю, но при этом самой быстрой.

Несмотря на свои небольшие размеры и, соответственно, невысокую цену, новинка «Вольво» является самым быстрым автомобилем среди тех, что когда-либо выпускала компания. С места до 100 километров в час EX30 способен разгоняться всего за 3,6-секунды.

Длина модели составила 4233 мм, а размер ее колесной базы оказался равен 2650 мм. Таким образом, EX30 на 203 мм короче XC40, но по расстоянию между осями уступает старшему «паркетнику» только 52 мм.

В начальном варианте исполнения можно рассчитывать на наличие у новинки только одного электромотора, установленного сзади. Его мощность составит 272 лошадиные силы, а на разгон от 0 до 100 километров в час будет уходить 5,7-секунды.

В самой дорогой версии кроссовер получит два электрических двигателя с суммарной отдачей в 428 лошадиных сил. Именно такие машины смогут тратить на разгон с места до 100 км/ч 3,6-секунды. Их привод – только полный.

Что касается показателя дальнобойности, то он будет зависеть от выбора батареи. В стартовой комплектации EX30 получит блок из бюджетных железо-фосфатных литиевых аккумуляторов емкостью 49 кВт/ч, тогда как в остальных окажутся предложены блоки из никель-марганец-кобальтовых элементов на 64 кВт/ч.

В первом случае запас хода составит по циклу WLTP 442 км, а во втором – 480 километров соответственно.

Цены на новинку «Вольво» уже объявлены. За нее будут просить от 36 тысяч долларов или 2 миллиона 940 тысяч рублей по текущему курсу.