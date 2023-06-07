В Японии раскрыли подробности о полностью новом Toyota Land Cruiser Prado

Компания Toyota близка к тому, чтобы впервые за 14 лет сменить поколение своего бестселлера Land Cruiser Prado. Премьера новой генерации этого внедорожника должна состояться уже в этом году (ориентировочно в ноябре-декабре). В преддверии дебюта японская пресса раскрыла информацию о том, чего можно ожидать от перспективной новинки «Тойоты».

Ходят слухи, что новый «Прадо» может лишиться своего привычного обозначения, получив индекс 250. Если эта информация подтвердится, то автомобиль должен заметно вырасти в габаритах, максимально приблизившись по размерам к «старшему» Land Cruiser 300.

Внешне внедорожнику может достаться существенным образом пересмотренный дизайн с полностью новой передней частью кузова, другими боковинами и модернизированной кормой.

Что касается его техники, то журналисты издания «BestCarWeb» выяснили следующее: в качестве силовой установки для этой новинки «Тойоты» может выступить бензиновый турбогибридный агрегат, который ранее достался новому поколению Tundra.

В его составе работает битурбированный V6, агрегатированный с электромотором и десятидиапазонным «автоматом». Максимальная отдача системы в случае с пикапом равна 443 лошадиные силы и 790 Нм.

В качестве платформы для нового «Прадо» задействуют модульную платформу TNGA-F, которая ранее легла в основу той же Tundra, а также новых Land Cruiser 300 и Lexus LX.