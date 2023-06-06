Полностью новый Hyundai Santa Fe показали на неофициальных рендерах

Пока Hyundai активно обкатывает на дорогах общего пользования прототипы нового поколения кроссовера Santa Fe независимые дизайнеры со всего мира пытаются угадать, как он будет выглядеть.

Очередную догадку относительно возможного облика популярного среднеразмерного корейского кроссовера опубликовали автомобильные художники с ником «Digimods Design».

На выложенных в Сеть рендерах следующая генерация Santa Fe предстала в полностью новом внешнем облике, который оказался гораздо брутальнее, чем был у его предшественника.

Кроссоверу достался прямоугольный кузов с острыми линиями, напоминающий британский вездеход Land Rover Defender.

Внешне между актуальным Santa Fe и его сменщиком на рендерах найти что-то общее крайне сложно.

Автомобиль получил полностью новый дизайн передней части с кардинально пересмотренным бампером, радиаторной решеткой и блоками оптики, а также совсем другие фонари, иной задний бампер и крышку багажника.

Никакой информации о том, каким окажется техническое оснащение кардинально изменившего имидж Santa Fe, пока нет.

Сроки премьеры также выглядят туманными. Корейские СМИ пишут, что автомобиль может дебютировать в течение 2024 года, однако в каком именно месяце всё еще неизвестно.