Автомобили Tesla Model Y попали под отзыв: у них во время езды отваливается руль

В январе этого года в Сети появилась информация о том, что владелец новенького кроссовера Tesla Model Y столкнулся с необычной проблемой. Во время езды у его машины отвалился руль.

К счастью, инцидент не привел к травмам или материальному ущербу. Однако он заинтересовал власти США, которые провели собственное расследование и заставили компанию Илона Маска провести отзыв 137 машин Model Y.

Проблема с отваливающимся во время движения рулем оказалась связана с отсутствием специального болта, который крепит автомобильный «штурвал» к рулевой колонке.

Сервисная акция затронула исключительно автомобили Model Y и не включила в себя Model 3, использующий точно такие же детали.

Всем владельцам Model Y, в машинах которых может отсутствовать крепежный блок, были разосланы сообщения о необходимости приехать в ближайший дилерский центр Tesla, где их электрокары будут тщательно осмотрены и, при необходимости, отремонтированы за счет компании.

В 2020 году аналогичный инцидент был зафиксирован с другой моделью Tesla – Model 3. Его причиной также стал отсутствующий болт. Впрочем, как выяснилось тогда, это был лишь единичный случай.

Как много машин Model Y пострадало от аналогичного дефекта кроме той, о которой стало известно в начале этого года, не уточняется.