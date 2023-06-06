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До России доехал новый кроссовер Ford с необычным дизайном

Раньше он у нас никогда не продавался

Текст: Алексей Шмидт
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С 1997 по 2002 год название Ford Puma было связано с компактным купе, построенным на базе Fiesta. В 2022-м американский автопроизводитель решил возродить эту модель, но уже в новом обличии – небольшого кроссовера.

Автомобиль, по своему формату и «лупоглазому» облику с высоко посаженными фарами, напоминающими экстравагантный Nissan Juke, начали ввозить параллельными схемами некоторые российские «серые» дилеры. 

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«Пума» была создана специально для европейского рынка и привозить ее к нам в «Форд» не планировали, однако усилиями параллельных импортеров такие кроссоверы все же добрались до РФ. 

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Как выяснил Daily-Motor.Ru, проанализировав предложения дилеров на крупнейших классифайдах страны, в Россию поступают Ford Puma 2022 года выпуска в самом дорогом варианте оснащения – с гибридной силовой установкой на базе литрового мотора мощностью 155 лошадиных сил.

В Европе у «Пумы» есть еще менее производительная версия на 125 л.с., однако ее к нам пока не отправляют.

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Все машины, поступающие в Россию, обладают небольшим перегоночным пробегом примерно в 3,5 тысячи километров. Коробка передач – преселективный 7-диапазонный «робот», привод – передний.

Что касается цен, то Ford Puma оценен у нас в 2 миллиона 790 тысяч рублей. Это заметно дороже, чем просят почти за всех его одноклассников на российском рынке.

Источник:Daily-Motor.Ru

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