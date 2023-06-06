В Россию начали ввозить новый популярный кроссовер из Японии

Российский автомобильный рынок пополнился очередной интересной новинкой, которая частично известна нашим покупателям. Речь идет о кроссовере компании Suzuki. Он уже продавался в России, но под именем Vitara, а теперь поступает в РФ по схеме параллельного импорта из Японии.

Suzuki Escudo – это внутрияпонский псевдоним «Витары». Такие кроссоверы собирают на мощностях завода компании в Венгрии, откуда с весны 2022 года автомобили поставляют в Японию, где они пользуются очень неплохим спросом.

Внешне Escudo и Vitara не отличаются, однако японский вариант имеет правостороннее расположение рулевой колонки и педального блока. А еще он является гибридом.

Приводит в движение этот «паркетник» полуторалитровый атмосферный бензиновый двигатель, выдающий 101 лошадиную силу и 132 Нм момента. Связку ему составляет 33-сильный электрический мотор, установленный на выходном валу трансмиссии, а также 6-диапазонный «робот» AGS. Привод – полный с муфтой AllGrip на задней оси.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, привезти Suzuki Escudo в Россию предлагает как минимум один «серый» дилер из Хабаровска.

Это будет машина 2023 года выпуска с минимальным перегонным пробегом. Ее цена составит 2 миллиона 472 тысячи рублей, но конечная сумма будет зависеть от курса валют на момент заключения договора.