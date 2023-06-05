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Владельцы Lamborghini и McLaren не дают заряжать свои машины водителям Tesla (фото)

Водители разделились на два лагеря, между которыми постепенно нарастают враждебные настроения

Текст: Алиса Шашкова
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Похоже в мире разгорается относительно новое явление, заключающееся в противостоянии между владельцами бензиновых и дизельных машин с теми, кто покупает электромобили. Доказательством этого является недавний инцидент, произошедший в Австралии, и вызвавший у водителей электрокаров Tesla настоящий приступ гнева в интернете.

На фотографиях, размещенных в соцсетях, засняты суперкары Lamborghini Aventador и McLaren 720S, которые оказались намеренно припаркованы перед зарядными станциями Supercharger для автомобилей Tesla, полностью заблокировав доступ к ним для водителей таких электромобилей. 

Нескольким владельцам электрокаров удалось побеседовать с обидчиками. Те оправдали свои действия утверждением, что эта стоянка подходит не только для электромобилей, но и для машин с ДВС, ведь никаких знаков, говорящих об обратном, там нет. Впрочем, по новым законам в Австралии это не совсем так.

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Несколько месяцев назад в этой же стране владельцев машин с двигателями внутреннего сгорания оштрафовали на сумму около 1900 долларов (примерно 154 тысячи рублей) за то, что они припарковали свои автомобили в местах, предназначенных для зарядки электрокаров. 

Выписывание подобных наказаний требует прибытия на место инцидента дорожной полиции. По фотографиям за такие нарушения в Австралии не штрафуют. Так что получили ли свои штрафы владельцы Lamborghini и McLaren, не дававшие заряжать машины водителям Tesla, не уточняется. 

Источник:Carscoops

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