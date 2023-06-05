В Россию начали массово ввозить альтернативные Kia Sportage

В прошлом году в продажу в России поступило новое поколение корейского бестселлера Kia Sportage. Сейчас такие машины ввозят к нам параллельными методами, не требующими участия автопроизводителя. Но с недавних пор для этих «Спортейджей» стал доступен альтернативный вариант с более брутальным внешним обликом. Их массовый ввоз стартовал в конце мая.

Речь идет о китайском варианте Kia Sportage, который в «Поднебесной» продается с приставкой Ace. В начале этого года единичные экземпляры таких кроссоверов начали поступать в Россию благодаря усилиям «серых» дилеров, а теперь, как выяснил Daily-Motor.Ru, их ввоз стал гораздо более массовым.

Это машины 2022 года выпуска, оснащенные 2-литровым бензиновым мотором мощностью 161 лошадиную силу, связку которому составляет автоматическая коробка передач. Привод – только передний. Цены варьируются в пределах 2 миллионов 979 – 3 миллионов 500 тысяч рублей в зависимости от уровня оснащения и жадности конкретного дилера.

В основе альтернативной версии Sportage лежит платформа третьей генерации этой модели, которую в свое время скупали огромными партиями в России.

Главное отличие китайского «Спортейджа» от его глобальной версии, построенной на более современной платформе, заключается в дизайне.

Длина машины составляет 4530 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1700 мм, а расстояние между осями равно 2640 мм. Спереди установлены необычные фары, сочлененные с многоугольной радиаторной решеткой и рисунком в виде горизонтальных ламелей, высокий и рельефный капот.

При этом сзади машине достались Г-образные фонари, оквадраченный бампер и имитация диффузора, выкрашенная в серебристый цвет.

Список оснащения кроссовера включает в себя: кондиционер, датчики парковки, система контроля за «слепыми» зонами, запуск двигателя с кнопки, адаптивный «круиз», мультимедийная система с навигацией и многое другое.