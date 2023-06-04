ДомойАвтоновости сегодняВ Россию привезли «лучший субкомпактный кроссовер в мире»

В Россию привезли «лучший субкомпактный кроссовер в мире»

Таковым его признали представители американских СМИ

Текст: Алексей Шмидт
2023 mazda cx 30 side view carbuzz 815509 1600

За долгие годы компания Mazda заработала репутацию автопроизводителя, выпускающего не только доступные, но еще и красивые, надежные и безопасные машины. Один из автомобилей этой марки, который, согласно информации американских СМИ, обладает всеми этими качествами, недавно начали ввозить в Россию.

Речь идет о Mazda CX-30 2023 года выпуска. Такие «паркетники» поступают на наш рынок по параллельному импорту из Китая, причем как в бензиновой, так и электрической версии (в 2022-м дилеры ввозили только машины с ДВС). 

Front angle view of red 2023 Mazda CX 30 cheapest new Mazda SUV and best subcompact

Согласно информации, опубликованной порталом «Car and Driver», кроссовер Mazda CX-30 является лучшим субкомпактным кроссовером в мире в 2023 году, опережая в этом рейтинге Hyundai Kona 2023 и Kia Soul 2023.

В своем анализе журналисты отмечают его высокий уровень надежности (награда Top Safety Pick), отличную управляемость и высококачественный интерьер. 

Seats in 2023 Mazda CX 30 most affordable new Mazda SUV and best subcompact

Что касается цен в России, то за «самый лучший субкомпактный SUV в мире» по версии американской прессы у нас просят от 2 миллионов рублей за бензиновый вариант с 2-литровым 150-сильным мотором, автоматической трансмиссией и полным приводом – до 3,5 миллионов рублей за полностью электрическую 218-сильную версию с запасом хода около 450 километров (китайский цикл CLTC). 

Источник:Daily-Motor.Ru

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+