В Россию привезли «лучший субкомпактный кроссовер в мире»

За долгие годы компания Mazda заработала репутацию автопроизводителя, выпускающего не только доступные, но еще и красивые, надежные и безопасные машины. Один из автомобилей этой марки, который, согласно информации американских СМИ, обладает всеми этими качествами, недавно начали ввозить в Россию.

Речь идет о Mazda CX-30 2023 года выпуска. Такие «паркетники» поступают на наш рынок по параллельному импорту из Китая, причем как в бензиновой, так и электрической версии (в 2022-м дилеры ввозили только машины с ДВС).

Согласно информации, опубликованной порталом «Car and Driver», кроссовер Mazda CX-30 является лучшим субкомпактным кроссовером в мире в 2023 году, опережая в этом рейтинге Hyundai Kona 2023 и Kia Soul 2023.

В своем анализе журналисты отмечают его высокий уровень надежности (награда Top Safety Pick), отличную управляемость и высококачественный интерьер.

Что касается цен в России, то за «самый лучший субкомпактный SUV в мире» по версии американской прессы у нас просят от 2 миллионов рублей за бензиновый вариант с 2-литровым 150-сильным мотором, автоматической трансмиссией и полным приводом – до 3,5 миллионов рублей за полностью электрическую 218-сильную версию с запасом хода около 450 километров (китайский цикл CLTC).