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Bugatti Mistral: даже у самых дорогих машин на планете есть недостатки (фото и видео)

Водителю пришлось использовать зонтик, чтобы защитить салон машины и себя от дождя

Текст: Алиса Шашкова
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Родстер Bugatti Mistral – это один из самых свежих автомобилей в линейке французской компании. Машина, построенная на базе Chiron, обладает агрессивным внешним обликом, а также выделяется отсутствием крыши. Более того, такую опцию не купить ни за какие деньги – она попросту не предусмотрена. 

Интересный случай недавно произошел на вилле д’Эсте, где наглядно продемонстрировали, как в случае необходимости можно защитить салон машины за 5 миллионов долларов (более 400 миллионов рублей) от дождя. Ответ оказался прост – достаете зонт и делаете из него импровизированную крышу. 

Один из сотрудников Bugatti, которого попросили отогнать автомобиль, чтобы затем погрузить его в прицеп, прикрывал салон ультрадорогой машины и свою голову подручным аналогом навеса. 

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Зонт выглядел большим и крепился над ветровым стеклом позади сидений, обеспечивая отличную защиту от капель как для водителя, так и для потенциального пассажира (его в салоне не было).

Впрочем, подобные вещи вряд ли станут проблемой для кого-либо из 99 владельцев Mistral.

Во-первых, у них всегда альтернативный автомобиль, в котором есть крыша. А во-вторых, даже если во время поездки пойдет дождь, мощности 8-литрового W16 Mistral окажется более чем достаточно, чтобы благодаря скорости и аэродинамике родстер отклонял дождевые потоки, тем самым не дав им намочить водителя и пассажира. 

Источник:YouTube

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