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52-летнюю «Копейку» продают по цене двух новых Lada Vesta

Почему автомобиль стоит так дорого – не уточняется

Текст: Михаил Романченко
Снимок экрана 2023 06 02 в 15.10.21

На продажу в Татарстане выставили ВАЗ-2101 1971 года выпуска. Автомобиль, успевший наездить за свою 52-летнюю историю после схода с конвейера более 70 тысяч километров, оценили в нереальную сумму – 2 миллиона 888 тысяч 888 рублей.

Продавец утверждает, что у машины за все годы эксплуатации был только один хозяин и в ДТП она ни разу не участвовала.

ваз 2101

«Вазовский» седан находится на ходу, а его кузов полностью состоит из оригинальных заводских деталей. По крайней мере так заявляет автор объявления:

«Машине больше 50 лет. Не битая. На ходу. Машина всю свою жизнь стояла в теплом кирпичном гараже. Приезжайте и смотрите сами».

Что касается цены, которая, на минуточку, сопоставима с двумя новыми автомобилями Lada Vesta NG, то ее владелец «копейки» комментирует следующим образом:

«Не нужно ничего писать мне по поводу цены. Машину продает мой родственник. При наличии интереса – я дам его контакты. Торг возможен».

Не исключено, что столь высокий ценник за заурядный «ВАЗ-2101», не выделяющийся на фоне остальных практически ничем, кроме неплохого внешнего и, вероятно, технического состояния, призван просто привлечь внимание покупателей, и в итоге автомобиль продадут гораздо дешевле, чем заявлено в объявлении. 

Источник:Авито
Фото:Автора объявления

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