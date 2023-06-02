52-летнюю «Копейку» продают по цене двух новых Lada Vesta

На продажу в Татарстане выставили ВАЗ-2101 1971 года выпуска. Автомобиль, успевший наездить за свою 52-летнюю историю после схода с конвейера более 70 тысяч километров, оценили в нереальную сумму – 2 миллиона 888 тысяч 888 рублей.

Продавец утверждает, что у машины за все годы эксплуатации был только один хозяин и в ДТП она ни разу не участвовала.

«Вазовский» седан находится на ходу, а его кузов полностью состоит из оригинальных заводских деталей. По крайней мере так заявляет автор объявления:

Что касается цены, которая, на минуточку, сопоставима с двумя новыми автомобилями Lada Vesta NG, то ее владелец «копейки» комментирует следующим образом:

«Не нужно ничего писать мне по поводу цены. Машину продает мой родственник. При наличии интереса – я дам его контакты. Торг возможен».

Не исключено, что столь высокий ценник за заурядный «ВАЗ-2101», не выделяющийся на фоне остальных практически ничем, кроме неплохого внешнего и, вероятно, технического состояния, призван просто привлечь внимание покупателей, и в итоге автомобиль продадут гораздо дешевле, чем заявлено в объявлении.