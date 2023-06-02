Новое поколение большого кроссовера Hyundai Palisade: раскрыты подробности

Hyundai определилась с планами относительно нового поколения большого вседорожника Palisade. Автомобиль должен дебютировать в 2025 году, получив вариант с гибридной силовой установкой. Этот шаг согласуется с намерением южнокорейского автопроизводителя провести процедуру электрификации всего своего модельного ряда в ближайшем будущем.

Согласно информации, опубликованной инсайдерским изданием «Chosun Biz», новая генерация Palisade отправится на испытания во второй половине 2023 года, а производство машины запустят лишь к январю 2025-го.

В качестве одной из опций для такого кроссовера станет наличие в его линейке гибридной силовой установки.

В Hyundai уверены, что гибридный Palisade является правильным шагом при переходе этой модели на полностью электрическую тягу, поскольку конечная цель компании заключается в том, чтобы «стать сильным игроком в области технологий исключительно электромобилей».

Какой двигатель ляжет в основу гибридной установки в случае с «Палисад» пока не уточняется, но корейские СМИ пишут о том, что в качестве ДВС в нем может оказаться задействован 2,5-литровый бензиновый мотор.

В качестве альтернативного варианта в новой генерации большого кроссовера Hyundai должен выступить 3,5-литровый турбомотор, который заменит актуальный 3,8-литровый V6.