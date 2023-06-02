В Россию приехал новый китайский кроссовер крупнее Toyota Land Cruiser 300

Компания Li Auto из Китая представила свой новый кроссовер Lixiang L7 еще в 2020-м году. Автомобиль сразу же стал одним из самых интересных для покупателей среди новинок местного автопрома, поскольку мог похвастать наличием множества функций, недоступных его конкурентам. В их числе оказались система управления жестами, а также большие отдельные дисплеи для пассажиров второго и третьего ряда.

С недавних пор такие кроссоверы начали поступать на российский рынок. Их ввозом занимаются «серые» дилеры по схеме параллельного импорта.

Длина Lixiang L7 составляет 5050 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1750 м, а размер колесной базы равен 3005 мм. Таким образом, этот китайский кроссовер немного крупнее японского рамного вездехода Toyota Land Cruiser 300.

При этом Lixiang L7 представляет кардинально другой вид автомобиля – кроссовер с несущим кузовом, который оснащается гибридной силовой установкой.

Она включает в себя полуторалитровый турбомотор, тяговую батарею и электрические двигатели. Суммарная отдача равна 449 лошадиных сил, а показатель дальнобойности только на электротяге составляет внушительные 210 км.

Привод – полный. На разгон с места до 100 км/ч уходит 5,3-секунды.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию ввозят Lixiang L7 2023 года выпуска в максимальной комплектации. При полной оплате по предзаказу большой китайский кроссовер оценен в 5 миллионов 600 тысяч рублей.

При этом существует возможность выбора более доступной версии, цены на которую начинаются с отметки в 5 миллионов 150 тысяч рублей.