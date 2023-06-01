Культовая модель, хорошее состояние, недорого: на продажу выставлен крутой американский внедорожник

Как известно, сегодня за 700 тысяч рублей можно купить разве что новую Lada Granta. Но что, если в корне поменять взгляд на этот вопрос и обратить внимание на нечто совершенно другое. К примеру на культовый американский внедорожник, причем не современный, а выпущенный в 90-х?

Одну из таких машин выставили на продажу в Москве. Это Chevrolet Suburban 1993 года выпуска. По словам продавца, машина в модификации 2500 с пробегом в 200 тысяч километров находится на ходу, а ее двигатель недавно пережил капитальный ремонт. Вот что он пишет в объявлении:

«По подвеске нареканий нет, есть дополнительный обвес на кузов, рейлинги, третий ряд сидений и огромное количество запчастей, в том числе новых».

Большой американский брутальный внедорожник оснащен 5,7-литровым бензиновым двигателем, выдающим 210 лошадиных сил. Связку ему составляет автоматическая трансмиссия. Привод, разумеется, полный.

Судя по фотографиям, как кузов автомобиля, так и его интерьер находятся далеко не в идеальном состоянии, но все же могут быть приведены в должный вид при желании будущем владельцем.

В объявлении продавец машины честно делится информацией о том, какие работы необходимо провести с автомобилем, чтобы в будущем не оказаться пойманным врасплох.

Выясняется, что его Suburban требует замены масла в трансмиссии, обслуживания задних тормозов и, желательно, покупки нового стартера.

Цена? За автомобиль продавец собирается выручить ровно 699 тысяч 999 рублей.