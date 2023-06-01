В России появился аналог Hyundai Creta и Renault Kaptur от Chevrolet

Предполагалось, что этот кроссовер доберется до России в прошлом году, причем по официальным каналам. Но, как известно, компания Chevrolet свернула свою деятельность на нашем рынке, и в конечном итоге «паркетник» до нас так и не доехал. Впрочем, похоже, этот нюанс с недавних пор устранен, правда без согласия самого «Шевроле».

Речь идет о «паркетнике» Tracker, который начали ввозить в РФ по программе параллельного импорта. Автомобиль интересен тем, что является представителем самого популярного на сегодняшний день сегмента как в мире, так и России – компакт-кроссоверов.

Аналог Hyundai Creta и Renault Kaptur (его длина равна 4270 мм, а колеса база – 2570 мм) поступает на наш рынок как с литровым бензиновым 125-сильным мотором, работающим в связке с 6-диапазонным «автоматом», так и 1,2-литровым двигателем мощностью 132 л.с. Привод во всех случаях может быть только один – передний.

В основе Chevrolet Tracker лежит модульная платформа GEM (Global Emerging Markets), на которой General Motors создает исключительно бюджетные автомобили.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, цены на «Трекеры» 2023 года выпуска начинаются с отметки в 2 миллиона 50 тысяч рублей и доходят до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Причем в некоторых случаях можно рассчитывать даже на дилерскую гарантию.

Что интересно, в стране, откуда их ввозят в Россию (Китай), такие кроссоверы стоят в два раза дешевле – от 95 тысяч юаней или 1 миллион 80 тысяч рублей по текущему курсу.