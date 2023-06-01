В Россию приехал новый брутальный кроссовер из Кореи

Компания SsangYong, долго находившаяся на грани банкротства, в 2022 году представила первую модель в своей новой истории – кроссовер Torres. Автомобиль выделялся на фоне всех предыдущих автомобилей этой марки современным дизайном с нотками брутальности, в корне отличаясь от всего того, что делал этот бренд ранее.

Прошел почти год и Torres добрался до российского рынка. Такие машины ввозят к нам по схеме параллельного импорта.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, проанализировав предложения дилеров на крупнейших отечественных сайтах-классифайдах, в Россию поступают «Торресы» с полуторалитровым бензиновым турбомотором, выдающим 170 лошадиных сил. Связку ему составляет автоматическая коробка передач и система полного привода.

Их список оснащения включает в себя: 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы, 8-дюймовую цифровую комбинацию приборов, электрический люк в крыше, а также обогрев и вентиляцию сидений, адаптивный «круиз» и многое другое.

Длина Torres составляет 4700 мм, ширина – 1890 мм, а высота – 1720 мм. Размер колесной базы равен 2680 мм.

В родной для SsangYong Южной Корее автомобиль оценен в сумму от 21 тысячи долларов (1 миллион 700 тысяч рублей), но из-за затрат на логистику и оформление документов у нас стоит дороже. Сейчас «серые» дилеры просят за Torres в РФ от 2 миллионов 50 тысяч рублей до 4 миллионов 250 тысяч рублей.