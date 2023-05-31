Jeep разрабатывает Off-Road-автопилот

Американский автопроизводитель Jeep приступил к тестам инновационной системы, которая позволит внедорожникам марки преодолевать бездорожье без участия водителя.

Согласно новой информации, группа инженеров во главе с Недой Цвидец (руководитель отдела искусственного интеллекта и автономного управления Stellantis) работает над специальной автоматизированной системой, разрабатываемой специально для Jeep.

Первой моделью, которая получила эту технологию для тестов, стал гибридный внедорожник Grand Cherokee 4x. Сейчас несколько таких автомобилей проходят серию тестов в штате Юта (США).

Подробностей о работе новой системы пока нет, однако предполагается, что она будет функционировать по похожему типу, что и автопилот, используемый при езде на асфальтовых дорогах.

В компании уверены, что новая технологическая функция окажется популярной среди покупателей Jeep и позволит им получать от вылазок за пределы стационарного дорожного полотна гораздо больше удовольствия, чем когда они это делают, рассчитывая на собственные водительские навыки.

Сроки премьеры системы пока не раскрываются, но учитывая ее тесты на внедорожнике Grand Cherokee 4x, можно предположить, что дебютирует она именно на нем.