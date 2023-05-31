Самый дешевый кроссовер Hyundai будет стоить 490 тысяч рублей: все подробности

Компания Hyundai готовится к старту продаж новой модели в своей SUV-линейке. Автомобиль под названием Exter займет самую нижнюю ступеньку в иерархии кроссоверов корейского бренда и, соответственно, станет самым дешевым «паркетником» марки. В преддверии его запуска стали известны почти все подробности об этом проекте.

До дилеров Hyundai Exter доберется к середине июля, но старт приема заказов уже дан. Автомобиль предложат покупателям сразу в пяти комплектациях, цены на которые будут варьироваться от 500 тысяч до 1 миллиона индийских рупий или 490 тысяч – 985 тысяч рублей по текущему курсу.

В список оснащения модели войдет шесть подушек безопасности уже в «базе», система электронного контроля устойчивости, датчики давления в шинах, система помощи при подъеме, видеорегистратор с двумя камерами и охранная сигнализация.

Кроме того, Exter будет положен бесключевой доступ в салон, задние датчики парковки и камера заднего вида.

Кроссоверу достанется необычный внешний облик с H-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, радиаторной решеткой с параметрическим дизайном и квадратными фарами-прожекторами.

В качестве платформы для Exter выступит архитектура, использованная Hyundai при создании хэтчбека Grand i10Nios и седана Aura.

Список двигателей должен включить в себя 1,2-литровый бензиновый атмосферник, работающий в паре с 5-скоростной МКПП или роботом (83 л.с. и 114 л.с.), а также биотопливную силовую установку, характеристики которой пока не раскрываются.

В России Exter можно не ждать, а если кроссовер и появится на нашем рынке по параллельному импорту, то его цена вряд ли окажется дешевле миллиона рублей.