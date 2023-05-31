Китайский аналог Toyota Land Cruiser: на что жалуются его владельцы?

Суббренд концерна Great Wall под названием Tank готовится к началу продаж на российском рынке своего флагманского внедорожника с индексом «500». Нового крупного игрока в сегменте больших внедорожников уже прозвали аналогом Toyota Land Cruiser Prado.

Большинство владельцев таких машин в Китае хвалят ее за дизайн, мягкую работу подвески, просторный салон и качество шумоизоляции, а также отличные внедорожные качества. Но, как известно, в случае с любым автомобилем не обходится и без ложки дегтя.

Одна из главных претензий к Tank 500 со стороны его владельцев в «Поднебесной» является невнятная работа его 9-диапазонной автоматической трансмиссии, которая разрабатывалась собственными силами инженеров Great Wall.

Коробка отметилась частыми и не всегда необходимыми переключениями в режиме городской езды на невысоких скоростях, а также задумчивостью при резком нажатии на педаль акселератора.

Другой нюанс, касался высокого расхода топлива. В случае с некоторыми владельцами «пятисоток» этот показатель в городе угрожающе близко подбирался к отметке в 20 литров на 100 км.

Кроме того, многим китайским автовладельцам не понравилось как в Tank 500 функционирует его дисплей мультимедийной системы. Несмотря на красивую и четкую картинку скорость работы устройства оставляет желать лучшего.

В список остальных придирок вошли жалобы на отсутствие в салоне премиальных материалов отделки, замененных на их имитацию, а также на вопросы, касающиеся надежности.

Так, к примеру, несколько владельцев Tank 500 уже пожаловались на то, что в новых автомобилях выходят из строя фары, а как минимум у одного из них на пробеге в 8 тысяч километров произошла поломка рулевой рейки.

Напомним, цены на Tank 500 для России объявлены, а старт приема заказов уже дан. За машину просят от 5 миллионов 99 тысяч рублей.