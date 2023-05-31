Летающий автомобиль Ford Anglia из «Гарри Поттера» нашли брошенным в сарае

Единственная машина из фильмов, которую поклонники Гарри Поттера никогда не забудут – это летающий автомобиль Ford Anglia. Одну из них недавно обнаружили в заброшенном сарае. Причем она оказалась настоящим кинокаром.

Как известно, в фильмах про молодого волшебника использовалось несколько Anglia, каждый из которых находился в разной степени потрепанности. В какой именно из сцен принимал участие конкретно этот автомобиль, оказавшийся в таком необычном для звезды кино месте, неизвестно.

По словам блогеров, машина уже обрела новый дом. Культовый автомобиль был приобретен у одного из менеджеров по костюмам на съемках фильма, что фактически подтверждает его подлинность.

Под капотом машины установлено все, что необходимо, чтобы ездить на ней по общественным дорогам, включая двигатель и даже аккумулятор. Но перед тем, как вывести ее в свет, нужно будет очистить автомобиль от сена и паутины, а также разобраться с некоторыми проржавевшими кузовными деталями.

Теперь фанаты кинофраншизы гадают, когда смогут увидеть машину вживую на дорогах Ирландии, а также сохранит ли она нынешний облик, либо же будет отреставрирована, потеряв весь свой киношный шарм.