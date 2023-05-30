Из Porsche в McLaren: чешскую реплику редчайшего гиперкара продали за 15 миллионов рублей

Версия McLaren F1 с литерой LM является одним из редчайших автомобилей в мире. Таких гиперкаров было выпущено всего 6 штук, так что те машины, что иногда появляются на аукционах, стоят неимоверно дорого. Но стать их обладателем можно и за относительно небольшие для подобных авто деньги. Доказательством этого стал проданный на «eBay» экземпляр McLaren F1 LM, который когда-то был Porsche Boxster.

Речь идет о копии британского гиперкара, которую подготовило одно из гаражных ателье Чехии. Специалисты неназванной тюнинг-компании воспользовались шасси Porsche, построив для него кузов из стекловолокна, убедительно соответствующий внешности McLaren F1 LM.

Для того, чтобы сделать машину максимально похожей на оригинал, чешским тюнерам пришлось переработать и ее салон, поменяв компоновку сидений, а также подогнав насколько это было возможно сам интерьер под тот, который имеет настоящий F1 LM.

Уникальная особенность этой копии заключается в наличии у нее гидравлической системы передней подвески, позволяющей поднимать передний бампер при преодолении лежачих полицейских и бордюров.

Что касается двигателя, то в качестве него выступил не оригинальный V12 от McLaren, а стандартный 3,2-литровый оппозитный мотор Porsche Boxster S, работающий в паре с 5-скоростной автоматической трансмиссией.

Машину оценили в 150 тысяч фунтов стерлингов или около 15 миллионов рублей. Судя по объявлению, автомобиль успешно продан. Причем всего за несколько дней.