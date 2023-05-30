85-летний ЗИС-101 продают по цене нового Rolls-Royce Phantom

На продажу в Москве выставили первый отечественный серийный люксовый автомобиль – ЗИС-101. Выпуск таких машин стартовал в 1937 году, а первые партии лимузинов принимал лично Иосиф Сталин. Несмотря на статус машины представительского класса порой они попадали и к простым гражданам Советского Союза. Так, к примеру, «сто первые» несколько раз разыгрывались в лотерею.

Согласно объявлению, опубликованному на одном из крупных российских сайтов-классифайдов, ЗИС-101, выставленный на продажу в столице, сошел с конвейера в 1938 году. Его особенность заключается в том, что машина находится в полностью оригинальном состоянии.

«Продается редкий представитель советской автоклассики ЗИС-101 в отличном состоянии. Полностью оригинальный, включая мотор и коробку. Цвет белый».

Что интересно, галерея в случае с ним недоступна, а на единственном фото, загруженном в объявление, показан не белый «сто первый», а автомобиль черного цвета.

Продавец утверждает, что дополнительных снимков в его распоряжении нет, поэтому предлагает потенциальному покупателю убедиться в хорошем состоянии автомобиля лично во время его осмотра.

При этом отдельно отмечается готовность машины только в 90%. Что под этим следует понимать, неизвестно.

Стоит 85-летний ЗИС-101 ни много ни мало 35 миллионов рублей, что примерно сопоставимо с ценой нового Rolls-Royce Phantom в базовой комплектации.