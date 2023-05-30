Toyota отчиталась об абсолютном рекорде по количеству выпущенных автомобилей

Компания Toyota поделилась результатами за второй весенний месяц этого года, раскрыв установленный ею абсолютный рекорд по производству автомобилей. В апреле 2023 года японскому бренду удалось выпустить 787,8 тыс. автомобилей, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам представителей японской марки, это лучшее достижение бренда за всю его историю.

Суммарно в апреле в Японии было собрано 273,06 тыс. автомобилей, и хотя показатель достаточно высок и на 12,2% лучше, чем в прошлом году, это все же не самая лучшая цифра, продемонстрированная Toyota.

С другой стороны, рекорд был сформирован зарубежным производством, которое достигло 514,74 тысячи автомобилей, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Лучше всего за пределами Японии показали себя заводы в Индии, где выпуск машин увеличился на 119%.

Что касается продаж, Toyota может похвастаться 800 тысячами 863 успешными сделками за апрель, что превышает результаты аналогичного периода 2022 года на 4,9%. Что интересно, из всех этих автомобилей на долю электромобилей пришлось всего 8 тысяч 584 продажи, что эквивалентно примерно 1% от общей доли реализованных машин.

При этом за первые 4 месяца 2023 года Toyota продала более 3 миллионов 2 тысяч автомобилей, 26 тысяч 57 единиц из которых оказались электрическими.