В Россию начали ввозить маленькие, но вместительные Honda по цене Lada Granta

В Японии существует категория автомобилей под названием кей-кары, которая пользуется среди местных покупателей феноменальным спросом. Как правило, это очень бюджетные и компактные машины, идеально подходящие под условия маневрирования в загруженных движением мегополисах. Одного из самых популярных представителей этого класса недавно начали ввозить в Россию.

Речь идет о Honda N-Box. По итогам прошлого года эта модель стала самым продаваемым автомобилем в сегменте кей-каров в Японии, разойдясь тиражом в более 200 тысяч единиц.

Машина представляет собой крохотный микроавтобус, несмотря на свои размеры обладающий неплохой вместительностью.

Длина автомобиля равна 3395 мм, ширина – 1475 мм. Таким образом, N-Box заметно компактнее Lada Granta. Однако в отличие от «вазовского» бюджетника его привод может быть как передним, так и полным.

По информации Daily-Motor.Ru, поставками Honda N-Box в Россию занимается несколько дальневосточных компаний, предлагающих привезти такие машины под заказ.

Это праворульные автомобили 2023 года выпуска с 0,7-литровым бензиновым мотором мощностью 64 лошадиные силы, работающим в паре с вариатором, а также передним или полным приводом. Цены на них варьируются в пределах 700 – 890 тысяч рублей.

Для сравнения, сейчас за эти деньги на российском первичном рынке можно приобрести разве что уже вышеупомянутую Lada Granta.