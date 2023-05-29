Porsche Panamera готовится к смене поколения: первые фото

Премьера второго поколения модели Porsche Panamera состоялась семь лет назад. В июне этого года автомобиль должен пережить плановую модернизацию, которая, судя по всему, сильно не скажется на его внешности.

Как можно судить по первым шпионским фотографиям новинки, сделанным во время ее испытаний на автодроме Нюрбургринг в Германии, новая генерация Panamera сохранит прежние габариты и базовый дизайн. Основные изменения затронут светодиодную оптику модели, которая немного сменит внешний вид и получит более продвинутую технологию освещения.

Другие доработки, заметные на снимках, выглядят точечными. Так, к примеру, на себя внимание обращает слегка другое расположение воздухозаборников в переднем бампере, делающее внешний вид модели более агрессивным, а также прикрытые маскировочной пленкой вентиляционные отверстия.

Что касается кормы, то в этой части по-новому выглядит выдвижной задний спойлер, а также фонари, которые станут более компактными, чем в актуальном Panamera.

Внутри фастбэк Porsche ожидает появление обновленной передней панели от нового Cayenne, которая включит в себя 12-дюймовую цифровую комбинацию приборов и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Кроме того, отдельный 10,9-дюймовый тачскрин предусмотрят для пассажира.

Перемены в подкапотном пространстве должны включить в себя модернизированную установку PHEV, которая улучшится с точки зрения запаса хода на 48-56 километров, а также станет мощнее (468 лошадиных сил простив 443 л.с.). Полностью электрической версии Panamera не будет, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию Taycan.

Сроки премьеры модернизированного фастбэка Porsche не раскрываются, но все указывает на то, что автомобиль дебютирует в ближайшие несколько месяцев.