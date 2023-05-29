Ржавый и битый 31-летний «ВАЗ-2107» продают за 3 миллиона рублей

На вторичном рынке России продавцы нередко прибегают к тактике завышения цены своего автомобиля, которая заметно отличается от рыночной в большую сторону. Но некоторые порой переходят все границы.

Один их примеров – выставленный на продажу в Ялте ВАЗ-2107 1992 года выпуска с пробегом в 137 тысяч 840 километров. Автомобиль, находящийся в плачевном внешнем состоянии (ржавчина, множество косметических дефектов, а также явные свидетельства участия в ДТП) оценен его владельцем ни много ни мало в 3 миллиона рублей.

Для сравнения, за эти деньги можно приобрести две новых Lada Vesta в небедных комплектациях.

Продавец уточняет, что цена реальная, и те, кто будет писать ему в личные сообщения с вопросами о том, почему автомобиль стоит так дорого, окажутся добавлены в черный список, а также отмечает:

«Кузов не имеет очагов коррозии. Не устраивает цена – листайте дальше или поймите, что этот авто не для вас. Вас никто его не заставляет покупать. Авто для истинных ценителей и коллекционеров, кто понимает уникальность и ценность».

По словам владельца «семерки», это уникальный авто с редчайшими и красивым номером кузова, который был привезен из Калуги для участия в выставках. Его уникальной особенностью являются якобы «магические» цифры в VIN-номере.

«Я любитель уникальности и очень люблю магические цифры. Так как я человек эзотерических убеждений – магия цифр для меня очень важна».

Продавец уверен, что этот автомобиль способен в корне поменять мировоззрение своего нового хозяина, образ жизни, а также изменить его финансовое положение.